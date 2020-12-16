البابا: تنتظرنا اجراءات تقييدية على ضوء عيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – ذكّر البابا فرنسيس بأن عيد الميلاد هذا العام سيكون في ظل مزيد من القيود، معربا عن الأمل بأنه تكون الصعوبات بالتحديد هي التي تساعدنا على استعادة الاحتفال بعيد ميلاد أكثر أصالة بعيدًا عن النزعة الاستهلاكية.

وقال بيرغوليو خلال تحية المؤمنين الناطقين باللغة الإيطالية، المرتبطين ببث لقاء الأربعاء المفتوح، “أود أن أحث الجميع على حث الخطى نحو عيد ميلاد حقيقي، أي ولادة يسوع المسيح. هذا العام، تنتظرنا قيود ومضايقات، لكن دعونا نفكر بعيد ميلاد مريم العذراء والقديس يوسف: لم يكن ورودًيا ومليئاً بالزهور! كم من الصعوبات والهموم، لكن كم من الإيمان والرجاء والمحبة التي حظيا بها وبدعمها”.

ومن هنا جاء تحذير البابا: “نرجو أن يكون الأمر هو نفسه بالنسبة لنا! أن تساعدنا الصعوبات الحالية لإجراء بعض التنقية لطريقة عيش عيد الميلاد، والاحتفال بعيداً عن النزعة الاستهلاكية”. واختتم بالقول: “فليكن احتفالا أكثر تديناً، أصالة وصحة”.