فون دير لاين: جاهزون لدعم إطلاق حملات تلقيح منسقة بين الدول الأعضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على استعداد المفوضية دعم الدول الأعضاء لإطلاق حملات التلقيح ضد وباء كوفيد 19، بشكل منسق ومتقارب زمنياً وفق الاستراتيجية الخاصة لكل دولة.

وكانت فون دير لاين تتحدث اليوم أمام البرلمان الأوروبي حيث أكدت أن هدف المفوضية هو الدفع باتجاه إعطاء اللقاح لـ70% من المواطنين الأوروبيين.

هذا ومن المنتظر أن تعقد الوكالة الأوروبية للأدوية اجتماعاً لها في 21 الشهر الحالي لإقرار صلاحية لقاح فايزر، ووفق المتحدث باسم المفوضية ايريك مامير: “إذا تم إعطاء قرار إيجابي، نستطيع اتخاذ قرار بطرح اللقاحات في الأسواق بعد يومين”.

ويقر الجهاز التنفيذي الأوروبي بوجود اختلافات في مستوى التحضيرات الجارية في الدول الأعضاء لاستقبال اللقاح.

يذكر أن العديد من استطلاعات الرأي الأوروبية قد أكدت أن نسبة عالية من المواطنين الأوروبيين لا يزالون يتشككون بفعالية اللقاحات ضد كوفيد 19.

وفي بلجيكا، أظهر احدث استطلاع للرأي أن هناك ما يقارب الـ47% من المواطنين ممن اعلنوا ترددهم في استعمال اللقاح بسبب ما يرونه سرعة في التحضير وعدم كفاية الاختبارات.