رئيس النواب الايطالي يستبعد سقوط الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد رئيس مجلس النواب الايطالي، روبرتو فيكو، حدوث أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم تؤدي الى اسقاط حكومة جوزيبي كونتي الثانية.

وقال فيكو، في لقاء مع المراسلين الصحفيين في البرلمان الايطالي بمناسبة أعياد الميلاد اليوم الاربعاء، “أي أزمة حكومية محتملة سيديرها رئيس الجمهورية. ومن الواضح أنه في الديمقراطية البرلمانية يمكن أن يحدث أي شيء ، إذا برزت أغلبية جديدة في البرلمان” في حال انهيار الائتلاف الحالي.

ولكن فيكو، القيادي في حركة خمس نجوم، استدرك “أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أنه مسار ضيق للغاية”.

وكان زعيم حزب (ايطاليا حية) الشريك في الائتلاف الحاكم، ماتيو رينزي قد هدد بسحب الثقة من الحكومة متهما رئيس الوزراء جوزيبي كونتي باتباع سياسة “حكم الرجل الواحد” وبعدم اشراك أحزاب الائتلاف في خط السياسات المتعلقة باستثمار وادارة موارد صندوق التعافي الاوروبي المخصصة لايطاليا.