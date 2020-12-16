اشادة اممية بتوحيد سعر صرف الدينار الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاشادة “بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه صباح اليوم، الذي طال انتظاره، بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي”.

ووصفت البعثة هذا القرار بانه “خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد”.

ونقلت عن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، التشديد على أن “الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين – ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد – لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانباً وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها”.