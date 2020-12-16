بوريل: مستعدون لدعم أي وساطة تهدف لمناخ حوار في بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن الاتحاد جاهز لدعم أي جهود وساطة ذات مصداقية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بهدف خلق مناخ حوار حقيقي، وطني وشامل بين السلطة والمعارضة في بيلاروسيا.

جاء هذا الموقف أثناء لقاء المسؤول الأوروبي اليوم في بروكسل بممثلة المعارضة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا، ووفد من المعارضين، حيث تم استعراض تطورات الوضع الحالي في البلاد.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد مستمر بدعم الديمقراطية والحريات في بيلاروسيا، حيث “نواصل الدعوة مع شركاءنا الدوليين لإنهاء الاعتقالات والعنف ضد المتظاهرين السلميين والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وكذلك مقاضاة المتورطين بانتهاكات”، وفق تعبيره.

ودأب الأوروبيون على الدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في بيلاروسيا تحت اشراف منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن دعمه للحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل اشهر في بيلاروسيا للاحتجاج على انتخابات رئاسية وُصفت بالمزورة وقادت الرئيس الكسندر لوكاشينكو لولاية إضافية.

يذكر أن المعارضة الروسية تيخانوفسكايا قد فازت بجائزة سخاروف لنسخة عام 2020 والتي يمنحها البرلمان الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات في العالم.