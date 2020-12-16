قرض من بنك الاستثمار الأوروبي لبلدية ميلانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وقع مصرف الاستثمار الأوروبي وبلدية ميلانو اليوم على الشريحة الأولى من قرض إطاري بقيمة 100 مليون يورو من أجل دعم برنامج البلدية البيئي.

ويبلغ حجم القرض الإجمالي 200 مليون يورو ويغطي الاستثمارات البيئية في المدينة في الفترة ما بين 2020-2022.

وستستخدم الأموال، حسب بيان المصرف، لدعم مشروعات في مجالات كفاءة الطاقة، استخدام مصادر الطاقة المتجددة، النقل وإدارة النفايات.

يذكر أن بلدية ميلانو استفادت خلال السنوات الأخيرة من قروض المصرف والتي وصلت إلى 1,4 مليار يورو، بالإضافة إلى استفادتها من دعم استثنائي لمواجهة تحديات كوفيد-19.