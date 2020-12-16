البابا بطل مسلسل وثائقي جديد عن المسنين على نتفليكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – سيشارك البابا في سلسلة جديدة من الأفلام الوثائقية على محطة نتفليكس المخصصة لكبار السن.

وقالت محطة التلفزة الأمريكية التي تبث برامجها الترفيهية على الانترنت، إن “الأفلام الوثائقية المستندة إلى كتاب: تقاسم حكمة الزمن، المؤلف عام 2018، سيقدم فيها بيرغوليو الذي يكمل غداً عامه الـ84، تأملاته حول الشيخوخة.

وأوضحت المحطة الترفيهية في بيانها، أن “السلسلة الوثائقية تقدم قصة كورالية عن خريف العمر ككنز يجب إعادة اكتشافه، يتم سرده من وجهة نظر أصلية وغير مسبوقة: عيون الأجيال الشابة”. كما “ستتحدث نساء ورجال تزيد أعمارهم عن الـ70 عامًا، من جميع أنحاء العالم، أمام عدسة صانعي أفلام شباب موهوبين، تقل أعمارهم عن 30 عامًا من بلدانهم نفسها”.

وأشارت (نيتفليكس) الى أنه “هنا، ينضمم إلى هذه المجموعة من الأصوات المختلفة، الحضور الاستثنائي لفرنسيس، بشهادته الحصرية باعتباره شيخًا بين كبار السن، سيكون بمثابة حلقة وصل في أربع حلقات من المسلسل، ويجعل هذا اللقاء بين الأجيال فريدًا من نوعه”.

ووفقا لموسوعة ويكيبيديا، فإن (نتفليكس) هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي ـ كاليفورنيا. تتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب على شبكة الانترنت وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد.