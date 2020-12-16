الحكومة الايطالية تعقد اجتماعا بشأن قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – شهد مقر رئاسة الوزراء الايطالية بالعاصمة روما (قصر كيجي) اجتماعا وزاريا صباح الاربعاء، برئاسة رئيس الحكومة جوزيبي كونتي حول تطورات قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر أوائل عام 2016

ووفق مصادر متابعة، شارك في الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، والذي اثيرت فيه قضية العلاقات مع مصر.

وبحسب ما تداول من معلومات، فإن وزير الخارجية لويجي دي مايو طالب بأن تتحد الحكومة بأكملها في “تفعيل كل القنوات الدولية الممكنة”، مقترحا إشراك الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر من أجل الضغط على مصر بشان الولاية القضائية (elect domicile) لمحاكمة المشتبه بهم من قبل القضاء الايطالي. وقال دي مايو: “إيطاليا بلد مؤسس للاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لها التراجع فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان. ومن المناسب أن يعبر شركاؤنا الأوروبيون عن أنفسهم بوضوح بشأن هذه القضية”.

وكان رئيس الحكومة الايطالية قد أعلن في مقابلة صحفية مؤخرا أن محاكمة المشتبه بهم الاربعة من عناصر الامن المصري “ستعقد في إيطاليا وستكون هناك أسماء في قفص الاتهام”. وقال “لقد عملت من أجل هذا الحل في حدود مسؤولياتي وسأواصل العمل من أجل تحقيق العدالة. نريد الحقيقة بشأن جوليو. ونريد أيضًا الاقامة القانونية للمتهمين في هذه المحاكمة، ونريد أن تكون هناك مؤشرات واضحة على التعاون من جانب مصر”.

ولكن كونتي راى أن المحاكمة أهم من سحب السفير الايطالي من القاهرة، في اجابة على سؤال بهذا الصدد.