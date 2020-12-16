عباس يثمن موقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، موقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل قبل تحقيق السلام بإقامة دولة فلسطينية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني مع نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته الوكالة الرسمية إن الرئيس عباس “شكر نظيره الأندونيسي، خلال الاتصال الهاتفي، على مواقف بلاده الداعمة للحقوق الفلسطينية، معربا عن تقديره لموقف أندونيسيا الرافض للتطبيع المسبق مع إسرائيل والتزامها بأن يتحقق السلام اولا على اساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية”.

وأضافت إن الرئيس الفلسطيني “ثمن مواقف أندونيسيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي”.

وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن زيارة وفد أندونيسي سرا إلى إسرائيل قبل اسبوعين لتطبيع العلاقات بين البلدين وهو ما نفته أندونيسيا.

ولا تقيم اندونيسيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن عباس “أطلع نظيره الأندونيسي، على آخر تطورات القضية الفلسطينية وجهود القيادة لحماية حقوق شعبنا الفلسطيني”.

وقالت “بدوره، أكد الرئيس الأندونيسي، التزام بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وقال: رغم التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، إلا ان أندونيسيا لن تقوم بأي خطوات للتطبيع مع إسرائيل، إلى حين تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف الرئيس الأندونيسي: “أندونيسيا بصفتها كبرى الدول الإسلامية، ستواصل جهودها في دعم تحقيق السلام ولعب دور اكبر في هذا المجال”، حسبما نقلت عنه الرئاسة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيوفد وزيرة الخارجية ريتنو مار سودي للقاء نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في إطار جهود أندونيسيا لدعم السلام.