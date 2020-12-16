فيروس كورونا: 680 حالة وفاة وتسجيل 17572 إصابة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الاربعاء تسجيل 17572 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما تم الاعلان عن 680 حالة وفاة، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

وحسب الاصابات المعلنة اليوم، سجل معدل الحالات الإيجابية الى عدد الاختبارات للكشف عن الفيروس انخفاضا طفيفا حيث تراجع الى 8.8%، بعد أن كان 9% بالأمس.

ويرتفع العدد الكلي لضحايا الوباء إلى 66537 حالة وفاة، بينما تبلغ الحصيلة التراكمية للاصابات (أي مجموع الوفيات والمتعافين والحالات النشطة) 1888144.

وتشير البيانات الى أن 34.495 تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع إجمالي الأشخاص الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية حالة الطوارئ إلى 1175901

عدد المصابين اليوم بفيروس كورونا في إيطاليا يقدر بـ 645706 شخص.

هذا ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الايطالية تصنيف كل الاقاليم باللون الاحمر، ما يعني تعميم تشديد الاجراءات التقييدية على حركة المواطنين في كل أرجاء البلاد، من يوم 24 كانون الاول/ديسمبر الجاري حتى 6 كانون الثاني/يناير القادم