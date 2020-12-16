دي مايو: جهود وساطة للافراج عن الصيادين المحتجزين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – جدد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الاربعاء التأكيد على مواصلة الجهود من أجل الافراج عن الصيادين الصقليين، الذين تحتجزهم سلطات شرق ليبيا في سجن بمدينة بنغازي منذ مطلع ايلول/سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وقال دي مايو في بث مباشر عبر منصة (فيسبوك) “لم أنس صيادينا في ليبيا، نحن نبذل قصارى جهدنا وسنواصل العمل”.

ونوه دي مايو بأنه “يجب ألا نفسر العمل الصامت على انه خمول”، متحدثا عن “مساع كبيرة للوساطة”، تجري “بصمت يتناسب مع هذه الإجراءات والمبادرات الدبلوماسية”.