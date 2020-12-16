برلسكوني يعد يتلقي لقاح كورونا أمام العلن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، سيلفيو برلسكوني اليوم الاربعاء الاستعداد لأخذ لقاح وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمام أجهزة الاعلام.

وقال برلسكوني (84 عاما)، الذي اصيب في وقت سابق بالوباء وتعافى، “سأقوم بتطعيم نفسي، على الرغم من أن جسدي يحتوي على أجسام مضادة للفيروس”.

وأضاف زعيم حزب (فورتسا ايتاليا) المعارض “سأفعل ذلك وعلى العلن اذا أمكن، وأنصح السياسيين بتلقي اللقاح أمام العامة”.

وفي ذات الشأن، قال شريكه في ائتلاف-يمين الوسط زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني “كالعادة، سأفعل ما يقوله لي طبيب الأسرة. نتوقع أقصى ضمانات سلامة للقاح”، الذي انتاجه “يستغرق في العادة عشر سنوات وليس عشرة أشهر”.