مفوض الطوارئ الإيطالي: اللقاح من المسنين فما دون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد المفوض الحكومي الاستثنائي لحالة طوارئ فيروس كورونا، دومينيكو أركوري، أن منح اللقاح سيبدأ من المسنين فما دون.

وأضاف أركوري في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، عن تقييم موعد بدء التلقيح في إيطاليا، أنه “إذا كانت وكالات الأدوية في إيطاليا (Aifa) وأوروبا (Ema) ستحترم التقويم، سيكون الموعد رمزياً في نهاية كانون الأول/ديسمبر، وبشكل مكثف في أوائل كانون الثاني/يناير”.

وتابع “لن نضيع دقيقة واحدة لبدء عملية التلقيح ولن نحتفظ بجرعة واحدة في مستودعاتنا. سيكون أمرا لا يطاق”. أما بالنسبة للأولويات من ناحية أعداد السكان، فـ”سنبدأ بـ11 مليون نسمة ممن تزيد أعمارهم عن الستين عامًا، بدءًا من الأكبر سنًا فما دون”.

وأشار المسؤول الصحي الى أنه “في المرحلة الثانية لمنح التطعيمات، يجب أيضًا تضمين العمال الذين يؤدون الخدمات الأساسية التي تعرضهم للخطر: رجال إنفاذ القانون، موظفو المدارس ووسائل النقل العام وحتى السجون أيضاً”.

أما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية للتوزيع، فقد أكد أركوري “الإستعداد التام”، سواء أكان من ناحية “محاور التخزين، معدات غرف التبريد ونظام التوزيع، كلها جاهزة للعمل”.