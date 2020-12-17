بلجيكا: تسجيل اعلى درجات حرارة على الاطلاق خلال العام الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا أن عام 2020 يتبوأ المركز الأول على قائمة السنوات الأشد حرارة منذ بدء الرصد في البلاد عام 1833.

وأشار المركز في أحدث تقاريره اليوم الى أن متوسط الحرارة لعام 2020 بلغ 12.1 درجة مئوية، وهو الأعلى على مدى العقد الماضي وكذلك خلال الفترة القياسية ما بين 1981-2010.

وقد سجل شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي معدلات حرارة أعلى بـ1.5 درجة مئوية من المعتاد، “تم تسجيل 34.3 درجة يوم 15 من الشهر المذكور، وهو أمر لم يحدث سابقاً”، وفق التقرير.

كما يلاحظ التقرير طول أمد موجات الحر في البلاد خلال 2020، اذ شهدت الفترة ما بين 5 – 16 آب/أغسطس موجة حر غير مسبوقة سُجلت خلالها متوسط يبلغ 35.9 درجة مئوية، بالإضافة إلى تجاوز درجات الحرارة الأربعين درجة لعدة أيام خلال الصيف.

كما سجل العام الحالي رقماً قياسياً في معدلات الجفاف في البلاد، بسبب ندرة الأمطار خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.