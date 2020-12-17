مسؤول أمني إيطالي: نحو إعلان مناطق حمراء أيام العطل حتى 3 كانون الثاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول أمني إيطالي إن السلطات تسير نحو إعلان مناطق حمراء أيام العطل وما قبلها أيضا، حتى الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضاف نائب وزير الداخلية ماتيو ماوري (من الحزب الديمقراطي)، في تصريحات إذاعية الخميس، أن “الشيء الأكثر ترجيحًا هو إجراء عمليات إغلاق متسقة للغاية، على غرار المناطق الحمراء، في بعض الأيام، مثل فترة ما قبل العطلات والأعياد في مرحلة عيد الميلاد هذه”.

وأشار ماوري الى أنه “بالتالي، سيشمل ما سلف ذكره الأيام من 24 كانون الأول/ديسمبر حتى 3 كانون الثاني /يناير”. واختتم مبينا أن “هذه هي فكرتنا في هذه اللحظة، وبحلول نهاية اليوم، علينا أن نقرر لنعطي يقينًا للجميع بهذا الشأن”.