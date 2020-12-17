فون دير لاين تعلن بدء حملات اللقاح اعتباراً من 27 الشهر الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، أن حملات التلقيح ستبدأ في دول الاتحاد أيام 27-28-29 من الشهر الحالي.

جاء الإعلان في تغريدة لفون دير لاين على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، قائلة: “نريد حماية صحة مواطنينا، نحن أقوياء معاً”، وفق كلامها.

إلى ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه المواعيد مشروطة بإقرار وكالة الأدوية الأوروبية للقاح بعد اجتماعها المقرر في 21 الشهر الحالي.

وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي قد أعلن أن تسليم اللقاحات سيبدأ في 26 الشهر الجاري وأن العمل على لايزال جارياً من أجل تأمين الشروط المناسبة لاستقبال اللقاحات من قبل الدول الأعضاء.