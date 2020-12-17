ايطاليا تعلن الافراج عن صياديها المحتجزين في شرق ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الافراج عن الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي، وذلك في أعقاب لقاء جرى بين رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ودي مايو مع القائد العام لـ”الجيش الوطني” الجنرال خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وكتب دي مايو على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك “صيادونا طلقاء. في غضون ساعات قليلة سيتمكنون من معانقة عائلاتهم وأحبائهم ”

وأكد دي مايو أن الحكومة الايطالية “ستواصل دعمها الثابت لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا”، وقال “هذا ما كررته أنا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي الى حفتر، خلال اجتماعنا في بنغازي. عاشت إيطاليا”.

وكانت السلطات في شرق ليبيا قد احتجزت الصيادين في مطلع ايلول/سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.