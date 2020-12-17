ميشيل بارنييه يتحدث عن تقدم “جيد” بمحادثات ما بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد ميشيل بارنييه، رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، أن العملية التفاوضية حققت بعض التقدم رغم أن العقبات الأساسية لا تزال قائمة.

وكان ميشيل بارنييه يتحدث اليوم أمام رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، حيث قال: ” في هذا الجزء الأخير من المحادثات، نعتبر أن الشفافية ووحدة الصف الأوروبي مهمتان أكثر من أي وقت مضى”.

وشدد بارنييه على أن الاتحاد لن يوقع على اتفاق إلا إذ كان يحافظ على مصالح ومبادئ الاتحاد.

إلى ذلك، ويسعى الوفدان الأوروبي والبريطاني الاستفادة من الأيام الأخيرة المتبقية على نهاية العام للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة بين بروكسل ولندن بعد بريكست لتجنب الفراغ الذي يعني خسائر فادحة للطرفين.

وتؤكد مصادر مطلعة أن مشكلة الصيد لا تزال من اهم المواضيع التي تعرق التوصل إلى اتفاق.