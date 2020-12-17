متحدثة أوروبية: قضية ريجيني تعني كل دول الاتحاد وليس فقط ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعتبر الاتحاد الأوروبي أن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر أوائل عام 2016، تعني كل دول التكتل الموحد وليس فقط إيطاليا.

جاء هذا الموقف على لسان المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، اشارت فيها إلى أن مؤسسات الاتحاد تتابع عن كثب هذه القضية وتبقى على اتصال مع السلطات الإيطالية.

وأوضحت نبيلة مصرالي، في تصريحات لها اليوم، أن المفوضية الأوروبية طلبت من مصر، خلال اجتماعات ثنائية، التعاون مع السلطات الإيطالية لكشف ملابسات مقتل ريجيني، حيث يعتزم المدعي العام في روما محاكمة أربعة رجال أمن مصريين غيابيا يشتبه بضلوعهم في خطف وتعذيب وقتل الباحث الايطالي.

أما بخصوص فرض عقوبات على مصر بسبب مقتل ريجيني، أشارت المتحدثة أن القرار في هذا الأمر يعود للدول الأعضاء، فـ”لا علم لنا بنية أي دولة فتح النقاش حول هذا الموضوع”، حسب تعبيرها.