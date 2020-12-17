عالم أوبئة إيطالي: لا مفر من الموجة الثالثة دون إجراءات وافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى عالم أوبئة إيطالي أن “الموجة الثالثة لوباء كوفيد 19 مؤكدة، في ظل غياب تدابير وقائية مناسبة”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الخميس، اضاف أخصائي الوبائيات في جامعة بيزا والمنسق العلمي لفريق عمل مقاطعة پوليا (جنوب) لحالة طوارئ كوفيد 19، بييرلويجي لوبالكو، أن “الأسس العلمية بسيطة: على الرغم من الموجتين، تبقى نسبة السكان التي لا تزال عرضة للعدوى عالية للغاية”.

واشار لوبالكو الى أن “فيروس كورونا لا يزال يمتلك مراع نضرة يترعرع فيها”، مبينا أنه “لتحديد ما إذا كانت هناك موجة ثالثة، يجب أولاً توضيح ما نتحدث عنه، فنحن لا نزال في خضم الموجة الثانية، وعلى الرغم من أننا في مرحلة منحنى يميل للهبوط، إلا أنه في ظل وجود تخفيف إجراءات الاحتواء فإن احتمال أن يعود منحنى العدوى للصعود يبقى مرتفعًا للغاية”.

وأشار اخصائي الوبائيات الى أنه “في هذه الحالة يمكننا أن نواجه موجة ثالثة كتمديد بسيط للثانية”. واختتم بالقول “إذا تمكنا من ناحية أخرى، من احتواء الموجة الثانية وإيصال مستوى الإصابات إلى ما كان عليه أوائل الصيف الماضي، فعندها سيمكننا البت بإمكانية تجنب موجة ثالثة من خلال البدء المتزامن لبرنامج التلقيح”.