رئيس الجمهورية الايطالية يرحب بالافراج عن الصيادين الصقليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت رئاسة الجمهورية الايطالية أن الرئيس سيرجو ماتاريلا تلقى “بارتياح كبير من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي نبأ الإفراج عن صيادينا المحتجزين في ليبيا”.

واشارت رئاسة الجمهورية الى أن رأس الدولة أعرب عن “تقديره لوزارة الخارجية وأجهزة المخابرات والأمن الايطالية على جهودها لتحقيق هذه النتيجة الايجابية”.

وتمكنت الحكومة الايطالية من الافراج عن الصيادين، الذي احتجزتهم السلطات في بنغازي منذ بداية أيلول/سبتمبر الماضي، في اعقاب لقاء جرى في وقت سابق اليوم الخميس بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية مع القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي” الجنرال خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة.

الصيادون الـ18، ثمانية منهم يحملون الجنسية الايطالية وست التونسية اضافة الى إندونيسيين اثنين وسنغاليين، كانوا على متن زورقي صيد لبلدة ماتزارا ديل فاللو الصقلية، اعترضتهم دوريات بحرية تابعة للجيش الوطني أثناء رحلة صيد قبالة المياه الليبية.