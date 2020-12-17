كونتي ودي مايو يعودان لروما بعد زيارة خاطفة لبنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – عاد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو الى روما بعد زيارة خاطفة الى مدينة بنغازي للقاء القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي” الجنرال خليفة حفتر

وفي أعقاب اللقاء، أعلنت الحكومة الايطالية الافراج عن الصيادين، الذين احتجزتهم السلطات في شرق ليبيا منذ بداية أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية الايطالية أن الرئيس سيرجو ماتاريلا تلقى “بارتياح كبير من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي نبأ الإفراج عن صيادينا المحتجزين في ليبيا”، معربا عن “تقديره لوزارة الخارجية وأجهزة المخابرات والأمن الايطالية على جهودها لتحقيق هذه النتيجة الايجابية”.

وبدوره، أشار المكتب الاعلامي للقيادة العامة لـ”الجيش الوطني” الى أن “القائد العام بحث مع ضيوفه آخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية”.

كما أفاد المكتب الاعلامي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن “القائد العام أثنى على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية”، دون الاشارة الى قضية الصيادين الصقليين.