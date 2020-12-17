ايطاليا: تسجيل 683 وفاة بفيروس كورونا والاصابات 18236

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس عن 18236 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما تم تسجيل683 حالة وفاة، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

ويرتفع العدد الكلي لضحايا الوباء إلى 67220 حالة وفاة، منذ تفشي الازمة الصحية في شهر شباط/فبراير الماضي.

ووفق البيانات التي تمت معالجتها من قبل وزارة الصحة والمتاحة على موقع الدفاع المدني، المرضى بوحدات العناية المركزة يبلغ عددهم 2855 (أقل بـ71 مقارنة بالامس) . أما عدد المتعافين يبلغ 1203814 ، بعد أن تماثل 27،913 للشفاء بين أمس واليوم.

الحالات الايجابية النشطة تراجعت بمقدار 10363، لتصل حاليًا الى 635343