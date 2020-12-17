السلطة الفلسطينية تشدد القيود لوقف تفشي كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، تشديد القيود على الحركة بالضفة الغربية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إن الإجراءات ستبدأ من يوم الأحد وتشمل العديد من القطاعات بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا.

وجاء إعلان الإجراءات بعد اجتماع مطول للجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية.

وقال إشتية: “يتم إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، وجميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد القادم”.

وأضاف”يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس”.

وأشار إلى أنه “يمنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات”.

وقال “تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وأجراء ما يلزم من فحوصات طبية”.

وأضاف ” في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع”.

وتابع “تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس، وتمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط”.

وأشار إشتية إلى” تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية”.

وقال “تُمنع الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية”. وأضاف: “البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد، والمحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور”.

وأشار إلى أن “مدة هذه الإجراءات اسبوعين تبدأ من مساء اليوم وتنتهي صباح 2 كانون الثاني/يناير 2021”.