اليونيسف تقدم لأول مرة مساعدات غذائية طارئة لأطفال في بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنها ستقدم مساعدة غذائية طارئة لآلاف الأسر المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال فترة أعياد الميلاد.

ووفق مديرة البرامج في اليونيسف في المملكة المتحدة، آنا كيتلي، إنها المرة الأولى في تاريخ المنظمة، الممتد لأكثر من 70 عاما، التي تتدخل فيها لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في البلاد.

وقالت اليونيسف، في بيان أمس الأربعاء، إنها قدمت منحا إلى 30 مشروعا مجتمعيا وتهدف إلى الوصول إلى ما بين 10-15 ألف شاب، منذ الآن وحتى انتهاء فترة البرنامج في نيسان/أبريل 2021، مشيرة إلى توفير نحو مليون دولار لهذا الغرض، حسبما أشار المكتب الاعلامي للامم المتحدة.

ويشمل هذا الدعم أيضا تعهدا بقيمة 34 ألف دولار للمساعدة في تقديم وجبات الإفطار إلى 13500 طفل في 25 مدرسة في جنوب لندن، خلال فترة عيد الميلاد، التي تستمر لمدة أسبوعين، وأثناء عطلة نصف العام الدراسي في شباط / فبراير.

وقالت كيتلي إن هذا التمويل سيساعد في “بناء مجتمعات أقوى مع تفاقم تأثير الأوبئة”، ودعت إلى إيجاد حل طويل الأمد “لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر الغذائي، حتى لا يُترك أي طفل يعاني من الجوع”.

وقد وصفت اليونيسف جائحة كورونا بأنها “الأزمة الأكثر إلحاحا التي تؤثر على الأطفال منذ الحرب العالمية الثانية”. فحتى قبل تفشي الجائحة، كان هناك ما يقدر بنحو 2.4 مليون طفل في المملكة المتحدة يعانون، بالفعل، من انعدام الأمن الغذائي.

وقد تفاقم الوضع منذ آذار/مارس 2020، وتكافح العائلات لتغطية نفقاتها والحصول على الغذاء، في خضم تراجع اقتصادي عالمي وفقدان للوظائف.