المشيشي يشكر ايطاليا في اطلاق سراح الصيادين، بينهم تونسيون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت الحكومة الايطالية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي قد أعرب عن شكره لنظيره الايطالي جوزيبي كونتي بشأن الإجراء الذي أدى إلى الإفراج اليوم عن البحارة المحتجزين في شرق ليبيا، بينهم مواطنون تونسيون.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي الحكومتين الايطالية والتونسية، استعرضت الشراكة بين البلدين والتعاون الثنائي في مجال الهجرة.

جدير بالذكر، أن المكالمة الهاتفية تمت غداة تأجيل زيارة المشيشي لروما، اثر اكتشاف اصابة أحد أعضاء وفد رئيس الوزراء التونسي بفيروس كورونا قبل قدومه الى روما قادما من باريس. .