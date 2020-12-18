سفينتان عسكريتان ترافقا قاربي الصيد الصقليين بعد الافراج عن البحارة في بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أشارت مصادر حكومية الى أن سفينتين عسكريتين ايطاليتين ترافقان البحارة الصقليين على متن قاربي الصيد في طريقهما الى مرفأ ماتزارا ديل فاللو، بعد أن أفرجت عنهم السلطات في شرق ليبيا أمس الخميس في أعقاب زيارة خاطفة لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو للقائد العام لـ”الجيش الوطني” الجنرال خليفة حفتر في بنغازي.

وكانت دوريات بحرية تابعة للسلطات في شرق ليبيا قد اعترضت قاربي الصيد واحتجزت منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي 18 بحارا، 8 منهم ايطاليون، كانوا في رحلة صيد بتهمة اختراق المياه الاقليمية الليبية.

ومن المتوقع وصول الصيادين الى مرفأ ماتزرا ديل فاللو يوم بعد غد الاحد.