البعثة الاممية تدين “الأعمال الاستفزازية” ضد المؤسسة الوطنية الليبية للنفط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “الادانة اتهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها”، مشددة في بيان على أنه “ينبغي دعم المؤسسة الوطنية للنفط لا تقويضها”.

ونوهت البعثة الاممية بـ “إن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية، ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين”، محذرة من أنه “قد تشكل هذه الأعمال انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات”.

واشارت الى أنه “لقد تعرض إنتاج النفط الليبي بالفعل لانتكاسات خطيرة في عام 2020 بسبب الحصار النفطي المطول الذي تم رفعه قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي أدى إلى خسارة لا يمكن تعويضها بلغت 11 مليار دولار في المبيعات”. وأردفت “على الصعيد الوطني، تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة من إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية”.