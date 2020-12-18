ماتاريلا: كورونا أظهرت أنه لا يمكن احتواء التحديات في زاوية واحدة من العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه رئيس جمهورية ايطاليا، سيرجو ماتّاريلا بأن تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) “أظهر أنه لا يمكن احتواء التحديات في زاوية واحدة من العالم”.

وأضاف ماتّاريلا ، خلال اللقاء التقليدي مع سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلاده بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، “بالتالي، فهي تؤثر علينا جميعًا وتتطلب منا عدم الانغلاق على أنفسنا، وعدم تحويل أنظارنا إلى الجانب الآخر”.

وأشار رأس الدولة الايطالية الى أنه “من التجربة التي نمر بها بشكل مؤلم، تنبع حاجة إلى تعاون دولي بلا تحفظ وبقوة أكبر”، حيث “يتعين مواجهة التحديات العالمية من خلال حوكمة عالمية فعالة”. وقال ماتّاريلا: “إن السنة التي تقترب من نهايتها، والتي تميزت بعمق ودراماتيكية بالوباء، تتطلب منا جميعًا التفكير بجدية”.

وفي اشارة الى حملات التطعيم ضد الجائحة المعلنة من بعض الدول، رأى رئيس الجمهورية الايطالية أنه “لقد أصبح من الضروري الآن، أولاً وقبل كل شيء، القضاء على جميع تداعيات الوباء وليس فقط على المستوى الصحي، بما في ذلك الحاجة إلى ضمان وصول جميع الشعوب إلى مبادرات التحصين، من منطلق واجب التضامن والأمن المشترك”. وأضاف “قد ازدادت أوجه عدم المساواة بشكل كبير، ومن المرجح أن تزداد التوترات”، في حين أنه “يبدو أن القواعد التي تحكم التعايش السلمي تنتهك في كثير من الأحيان”.