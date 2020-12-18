مجلس أوروبا: قانون الأمن الشامل الفرنسي ينتهك مبدأ حرية التعبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – اعتبر مجلس أوروبا أن مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يُناقش حالياً من قبل المؤسسات التشريعية الفرنسية، يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير.

وطالب مجلس أوروبا (يضم 47 دولة ومقره ستراسبورغ)، مجلس الشيوخ الفرنسي بتعديل هذا النص، المثير للجدل، خاصة المادة 24 منه.

وحول هذا الأمر، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا أن النص المقترح في قانون الأمن الشامل الفرنسي يبدو مخالفاً لمبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشارت دينجا مياتيفيتش، إلى بعض مواد قانون الأمن الشامل التي تمنع تصوير و نشر صور تحركات عناصر الشرطة في الشوارع أثناء التظاهرات تتعارض مع روح المادة العاشرة نم الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث “يتعين التعامل مع المخاوف والشكوك التي تُثار حول هذا الأمر”، وفق كلامها.

هذا ويثير القانون الفرنسي الكثير من القلق في الأوساط الإعلامية والمنظمات غير الحكومية في فرنسا وعموم أوروبا، وتسبب إقراره من قبل مجلس النواب الفرنسي بعاصفة من الاحتجاجات داخل البلاد.