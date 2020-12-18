ماتاريلا: أزمة ليبيا وصراعات المنطقة عامل مضاعف لتهديدات عابرة للحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس جمهورية ايطاليا، سيرجو ماتّاريلا أن “حالة ليبيا وغيرها من حالات الصراع” في منطقة المتوسط، التي “غالبًا ما يتم وضعها جانبًا بشكل مأساوي”، لا تنتج فقط مسارات “مؤلمة من الحزن والمعاناة الإنسانية، بل تشكل عامل مضاعف للتهديدات العابرة للحدود والإرهاب والتطرف”.

واشار ماتّاريلا اليوم الجمعة، خلال اللقاء التقليدي مع سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلاده بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، الى أنه من الضروري “التدخل لمعالجة الجذور العميقة التي تغذي هذه الظواهر”.

واعتبر رأس الدولة الايطالية أنه، إلى جانب “تدابير المكافحة”، هناك “حاجة إلى إجراءات من شأنها التأثير على النمو والتنمية، وفقًا لنماذج شاملة ومستدامة، انطلاقا من استثمارات مناسبة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب”.