شركة فايزر تنتقد الكشف عن أسعار اللقاحات ضد كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – انتقدت شركة فايرز للأدوية قيام الوزيرة المكلفة شؤون الموازنة في بلجيكا ايفا دو بليكير، بالكشف عن أسعار اللقاحات المعدة ضد كوفيد-19، متهمة إياها بانتهاك شروط السرية المنصوص عنها في عقود الشراء.

وكانت الوزيرة البلجيكية قد نشرت على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لائحة مفصلة بأسعار اللقاحات المضادة للوباء ومن بينها اللقاح الذي يعده تحالف شركتي فايزر بيونتك، ما أثار حملة انتقادات وتساؤلات واسعة النطاق حول سرية العقود ومفهوم الشفافية.

وأوضحت الشركة في بيانها بأن أسعار اللقاحات، تعد جزءاً من العقود المبرمة مع المفوضية الأوروبية لشراء اللقاحات ضد كوفيد-19، حيث “تخضع الأسعار لشروط السرية و ما جرى يعد انتهاكاً لهذا الأمر”، وفق البيان.

هذا و لم تعط الشركة أي تفاصيل عن صدقية الأسعار التي نشرت من قبل الوزيرة البلجيكية.

من جهتها، رفضت المفوضية التعليق على الآثار القانونية لتصرف الوزيرة البلجيكية، مشددة على أن شروط السرية تصب في المصلحة العامة، فـ”هذا الشرط ضروري لمصلحة الشركة وكذلك لمصلحتنا أثناء مفاوضات مع شركات أخرى تطور لقاحات ضد كوفيد-19″، وفق المتحدث باسمها.

ويقر الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن شروط السرية كانت أساسية بالنسبة للشركات لإبرام العقود، الا أنه أشار الى أنه لا يملك الخيار لتغيير هذا الأمر رغم إقراره بضرورة تعزيز مفهوم الشفافية.

وتعليقاً على هذا الجدل، أكدت دو بليكير، أنها “أفرطت” في استخدام مفهوم الشفافية.