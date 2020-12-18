رئيس كينيا يجتمع بالمدير التنفيذي لمجموعة ايني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة ايني الايطالية للطاقة أن رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا استقبل اليوم في نيروبي المدير التنفيذي للمجموعة، كلاوديو ديسكالزي.

واشارت ايني في مذكرة، الى أن الاجتماع شهد مناقشة بعض المبادرات في مجال الطاقة الخضراء التي من الممكن تطويرها في البلاد من خلال توفير وصول فعال ومستدام إلى موارد الطاقة للمجتمعات المحلية.

من بين المبادرات التي تمت مناقشتها، تطوير الاقتصاد الدائري بفصل المخلفات الزراعية والغذائية عن النفايات الاخرى، والتي تعتبر المادة الخام المثالية لتوليد الوقود الحيوي، مثل الديزل الحيوي ووقود الطائرات الحيوي والإيثانول الحيوي، للمساهمة في عملية الاستبدال الجزئي لمصادر الطاقة الأحفورية. كما تتضمن الخطة أيضًا دراسة تحويل مصفاة مومباسا إلى مصفاة حيوية. وبفضل هذه المبادرات، ستضطلع كينيا بدور قيادي في مجال انتاج الطاقة الخالية من الكربون في القارة الأفريقية.

ونوهت ايني بأن تحسين الوصول إلى الطاقة، خاصة في إفريقيا ، يعتبر قيمة أساسية للمجموعة، وهو جزء جوهري من أنشطتها، مشيرة الى أنها تستثمر أكثر من نصف ميزانيتها في إفريقيا.

وعلى هامش الاجتماع-تضيف المذكرة- تم التوقيع على تعديلات على عقود مشاركة الإنتاج (PSC) السارية، فيما يتعلق بثلاثة تصاريح استكشافات بحرية قبالة مياه مومباسا.

وتنشط مجموعة ايني في كينيا منذ عام 2013 من خلال شركتها الفرعية ايني-كينيا، التي تدير كمشغل ست مناطق امتيازات استكشاف بحرية.