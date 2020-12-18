الانتخابات المبكرة تلوح في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- لاحت الانتخابات المبكرة في أفق السياسة الإسرائيلية مع احتدام الأزمة بين الشريكين في الحكم، حزب (الليكود) برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب (أزرق أبيض) برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس.

وما لم يتم حل الأزمة بين الحزبين حتى مساء الثلاثاء المقبل فإن الانتخابات المبكرة ستجري في السادس عشر من آذار/مارس المقبل.

ومساء الثلاثاء هو الموعد الأخير لتقديم ميزانية الدولة للمصادقة عليها في الكنيست، وإلا فإن الكنيست سيحل نفسه تلقائيا.

وفي حال جرت الانتخابات فإنها ستكون الرابعة في غضون عامين بعد تلك التي جرت في نيسان/إبريل 2019 ثم أيلول/سبتمبر وفي آذار/مارس.

وقد أعرب غانتس، اليوم الجمعة، عن معارضته لتقديم اية تنازلات لحزب الليكود.

وقال في تدوينة على سحابه في فيسبوك “عهد الأكاذيب قد ولى وانه حان الوقت للافعال والنتائج”.

وهدد بالذهاب الى انتخابات أخرى والتأكد من ألا يستمر نتنياهو في تولي رئاسة الحكومة “في حال لم يعد الى جادة الصواب بعد ان خرق الاتفاق مرة تلو الأخرى”.

ومن جهته قال مصدر في حزب الليكود: “إن استمرار الحكومة في أداء مهامها يتطلب تقديم تنازلات من كافة الأطراف، مما سيساهم في تطعيم المواطنين ضد كورونا ومساعدتهم اقتصاديا”.

وأعرب المصدر للإذاعة الإسرائيلية عن اسفه “لإمكانية جر إسرائيل الى انتخابات في هذه المرحلة بعد ان بدأنا نرى النور في نهاية النفق”، مضيفا “مع ذلك، فإن الليكود مستعد للفوز في الانتخابات اذا ما فرضت عليه”.