دي مايو يعلن نيته عرض قضية ريجيني أمام مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن حكومة بلاده ستسعى لعرض قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني للنقاش أمام مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي في 25 كانون الثاني/يناير القادم.

وأشار دي مايو، في تصريح من مدينة بولونيا، اليوم الجمعة الى أن إيطاليا تتوقع “موقفاً” من “جميع المؤسسات الأوروبية”.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الايطالية التأكيد على أنه “لا تراجع بشأن حقوق الإنسان”

وتعمل السلطات القضائية الايطالية على محاكمة أربعة رجال أمن مصريين تشتبه بضلوعهم في خطف وقتل الباحث الايطالي، الذي تم العثور على جثته في أوائل عام 2016 بأطراف القاهرة وعليها آثار تعذيب. ولكن النيابة العامة المصرية أشارت، بعد الاعلان المشترك عن اغلاق ملف التحقيقات، الى أنه “رغم إحاطتها وتقديرها للإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تمامًا على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبنيٌ على غير أدلة ثابتة”.