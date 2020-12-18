وزير الدفاع الإسرائيلي: على استعداد لمواجهة أي تهديد إيراني محتمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس إن الجيش مستعد لمواجهة أي احتمال في مواجهة التهديد الإيراني في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي الذي يزور إسرائيل.

وقال غانتس “تحدثنا عن التحولات الإقليمية وأهمية استمرار الضغط على إيران”.

وأضاف: “أعربت عن امتناني العميق للتعاون الدفاعي بين بلدينا، والذي يحمي مصالحنا المشتركة، فضلاً عن التفوق النوعي والكمي والتكنولوجي لإسرائيل”.

وبدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاخير أجرى صباح اليوم مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ألكساندر ميلي الذي يزور إسرائيل حاليا والتقى معه بعد خروجه من الحجر الصحي. وأضاف: “بحث معه رئيس الوزراء التهديدات الاقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني. كما بحث معه التعاون العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة”.

وتابع: “شكر رئيس الوزراء نتنياهو الجنرال ميلي على التعاون العسكري بين البلدين الذي توسع وتعمق خلال السنوات الأخيرة وأعرب عن رغبته بمواصلة تعميقه”.