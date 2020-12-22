سالفيني: دفع المال لإطلاق صيادينا لن يكون فضيحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني أن “دفع المال لإطلاق سراح الصيادين الصقليين من ليبيا لن يكون فضيحة”، فقد “فعلنا ذلك لإطلاق مواطنينا الآخرين أيضاً”.

وتعليقاً على إطلاق سراح 18 صياداً من أسطول ماتزارا ديل فاللو من ليبيا، أضاف سالفيني في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، أن زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، سيلفيو سي سي”برلسكوني يقول إنه تم إطلاق سراحهم بفضل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”، بينما “أنا أعلم أن ذلك كان بفضل جهود استخبارتنا”.

وتابع وزير الداخلية السابق مؤكداً: “لدي دليل على ما فعلته استخباراتنا”، على أية حال، “إذا كانت هناك مساعدة خارجية، لا أرى ما هو الجانب السلبي في الأمر”.

وحول فرضية دفع فدية لتحرير الصيادين، قال السيناتور المعارض باختصار: “لقد دفعنا لأشخاص في حالات مختلفة تمامًا، وليس لمن كانوا يصطادون في عرض البحر، فلن تكون فضيحة إذا دفعنا أيضًا في هذه الحالة أيضاً”.