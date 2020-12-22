تحفظ أوروبي على مقترحات بريطانية جديدة في قطاع الصيد لما بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – امتنعت المفوضية عن التعليق على آخر تطورات المفاوضات المستمرة حالياً بين الوفدين الأوروبي والبريطاني للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة بين الطرفين منذ بداية العام القادم، أي بعد أن تغادر لندن رسمياً الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة الأوروبية.

وكانت وسائل اعلام دولية أكدت أن بريطانيا قدمت عرضاً جديداً للأوروبيين بالسماح لهم بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية بمعدل ثلثي ما هو معمول به حالياً، في مقابل التقدم في مجالات أخرى، “لا نستطيع تأكيد هذه الأرقام”، حسب المتحدث باسم رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه.

وأكد دانيال فيري، أن المفاوضات مستمرة حالياً، دون أن يحدد أي أفق لنهايتها.

وعلى الرغم من أن الوفدين الأوروبي والبريطاني قد تجاوزا بكثير المهلة الممنوحة من قبل البرلمان للإعلان اتفاق محتمل، والتي كانت حُددت بمنتصف ليل الأحد الماضي، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة سعياً للوصول إلى صيغة ما يمكن المصادقة عليها بداية العام القادم.

هذا وتزداد المخاوف من إمكانية عدم التوصل لاتفاق بنهاية العام الجاري، ما يعني أن العلاقة بين بروكسل ولندن ستكون محكومة بقواعد منظمة التجارة العالمية والتي تفرض ضرائب ورسوم وإجراءات إدارية وجمركية على الطرفين الجارين.