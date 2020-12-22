وزير الدفاع الإيطالي: استمرار المهمات العسكرية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني، استمرار مشاركة بلاده بالمهمات العسكرية الدولية.

ولمناسبة تهنئة رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بعيد ميلاد مجيد للجنود الإيطاليين الملتزمين بالمهات الخارجية، أضاف الوزير غويريني، أن “موسم البعثات الدولية، وبشكل خاص في فترة عدم استقرار شديد وتغيرات جيوسياسية مفاجئة، يدعونا إلى تجديد الالتزامات على الدوام، في ظل العزم على متابعة ما تم القيام به في السنوات الأخيرة أصلاً”.

وتابع وزير الدفاع: “في الواقع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يبقى ضروريًا، الالتزام الوطني بتحقيق الاستقرار في ليبيا وبمنطقة الساحل الأفريقي بشكل أعم”، وكذلك “عمليات الناتو في غرب البلقان، ولا سيما في كوسوفو، حيث كنا منذ 20 سنة، رواد عملية حوار ووساطة ثمينة في منطقة المتوسط ​​الموسعة، والتي أصبحت مركز ثقل لمصالح استراتيجية قوية للغاية بالنسبة لبلادنا”.

وخلص وزير الدفاع إلى القول إن “المهمات التي يقودها الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة والقائمة على الالتزام بما يسمى تحالفات الراغبين، لمحاربة الإرهاب الدولي تعتبر أساسية للحفاظ على الأمن”.