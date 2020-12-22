ممرضة أول من يتلقى لقاح فايزر-بيونتك في ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الصحية الايطالية اليوم الثلاثاء أن حملة التطعيم بلقاح فايزر-بوينتك ستبدأ يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الجاري وأول من تتلقاه ممرضة في المعهد الوطني للأمراض المعدية (مستشفى سبالانزاني) بالعاصمة روما.

واشارت مصادر في مستشفى سبالانزاني الى أن الممرضة اضافة الى مهنيين صحيين، وطبيب وباحثة هم الاشخاص الاوائل الذين سيحصلون على المصل أولاً في إيطاليا وسيكونون لاحقًا جزءًا من الوحدات الملتزمة بإعطاء اللقاحات لزملائهم الآخرين. أما الباحثة فهي تعمل في مختبرات المعهد الخاصة بـ كوفيد-19.

وبشأن توزيع اللقاح، أشار قائد القوات المشتركة الجنرال لوتشيانو بورتولانو، الى أن عملية التوزيع اسندت الى الجيش. وقال “بناء على طلب مفوض الحكومة لحالة الطوارئ الصحية دومينيكو أركوري، كان علينا التخطيط بشكل عاجل لتوزيع لقاح فايزر”. وأعلن أن “الجرعات التي ستصل إلى إيطاليا في 24 كانون الاول/ديسمبر، سيتم تخزينها في المرحلة الأولى في سبالانزاني، وسيتم توزيعها من قبل وزارة الدفاع على 21 موقعًا وطنيًا “، وأوضح أنه بالإضافة إلى التوزيع على المواقع الوطنية، سيكون هناك “توزيع واسع النطاق” في وقت لاحق.