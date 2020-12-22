رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لـ”تحالف دولي” لإعادة احياء عملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشكيل “تحالف دولي لإعادة احياء عملية السلام”.

وقال إشتية “نشدد على أهمية كسر الامر الواقع وتطبيق دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطين، لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من التلاشي في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج، والخطوات الإسرائيلية في تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وكان اشتية استقبل اليوم في مكتبه برام الله، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية البرتغال اوغستو سانتوس سيلفا.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “أهمية كسر الامر الواقع وتطبيق دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطين، لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من التلاشي في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج، والخطوات الإسرائيلية في تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية”.

ونوه اشتية بـ”متانة العلاقات الثنائية بين البلدين”، مشيرا الى “أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، وتفعيل اللجان المشتركة بما يشمل رجال الاعمال والتبادل الأكاديمي والثقافي، بالإضافة الى تعزيزها على المستوى الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني”.

من جانبه أكد وزير الخارجية البرتغالي على “دعم بلاده لحل الدولتين وأن أوروبا ستعمل على انجاز ذلك، بالإضافة الى علاقات الصداقة التي تربط البلدين”.