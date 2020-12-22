المفوضية الأوروبية توصي باستئناف خدمات النقل مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء برفع أي حظر مفروض على خدمات النقل البري والطيران من وإلى المملكة المتحدة.

جاءت توصيات المفوضية الأوروبية اليوم في محاولة منها لدعوة الدول الأعضاء لتنسيق ردود أفعالها على انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وشددت المفوضية في بيان صدر اليوم على ضرورة استئناف عمليات تسليم البضائع والشحن والمواد الضرورية بين ضفتي المانش، مع التركيز أهمية تسليم اللقاحات في مواعيدها.

لكن الجهاز التنفيذي الأوروبي أكد على ضرورة عدم تشجيع السفر غير الضروري من وإلى المملكة المتحدة حتى اشعار آخر، حيث “يجب استثناء المواطنين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم بالاتجاهين شرط خضوعهم لاختبارات وحجر صحي”، وفق بيانها.

كما توصي المفوضية كافة المسافرين على طرفي المانش بالخضوع لفحص تصل مدة فعاليته إلى 72 ساعة قبل موعد السفر.

هذا وتهيب المفوضية بالدول الأعضاء تنسيق إجراءاتها وتنظيم عمليات السفر الضرورية والتنبه لضرورة الوقاية من خطر انتشار السلالة الجديدة.

يذكر أن المفوضية كانت أصدرت في الأشهر القليلة الماضية عدة توصيات للدول الأعضاء لتنسيق إجراءات التصدي لفيروس كورونا، لكن العواصم الأوروبية لم تستجب بالشكل الكافي لها.