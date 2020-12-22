مسؤول صحي إيطالي: السلالة الإنجليزية للفيروس ليست أكثر خطورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي أن “جميع الفيروسات تخضع لأشكال من الطفرات، وهناك أنواع عديدة من سارس كوف 2 أصلاً”، أما “تلك الإنجليزية، فهي سلالة كُشفت في 20 أيلول/سبتمبر وبرز تدريجيًا على أنه الأكثر انتشارًا في المملكة المتحدة”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة (CSS) فرانكو لوكاتيللي، في تصريحات لصحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) الثلاثاء، أن “الزملاء البريطانيون أبلغونا بالسرعة الأعلى للعدوى، وبالنسبة للباقي، وبشكل خاص على صعيد القدرة على تحديد الأشكال الأكثر خطورة لوباء كوفيد 19، لا يوجد أي شيء مختلف”.

واشار لوكاتيللي الى أنه “لا يوجد دليل على أن اللقاح قد يفقد فعاليته. إذا تحور حتى جزء صغير من بروتين سبايك، فإن العديد من الأجزاء الأخرى ستبقى كما هي، ويمكن أن تولد استجابة وقائية بعد إعطاء اللقاح”.

وذكر المسؤول الصحي الى أنه “10 آلاف جرعة من اللقاح ستصل من شركة فايزر في 26 كانون الأول/ديسمبر الى مستشفى سبالانزاني بروما، والتي سيتم توزيعها لاحقا إلى مختلف المراكز الإقليمية ليوم التطعيم المقرر في 27 الشهر الجاري”.

وتابع “بعد هذه اللقاحات الأولى ذات القيمة الرمزية الكبيرة، فبين 30 كانون الأول/ديسمبر و 4 كانون الثاني/يناير، يجب أن تكون لدينا 3 ملايين و400 ألف جرعة من شركة فايزر”، والتي “ستُنقل إلى ما يقرب الـ300 موقع إقليمي محدد، ليتم إعطاء أول جرعة ومن ثم تعزيزها بعد 2 أسابيع، ليشمل التلقيح مليون و700 ألف شخص، من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الموظفين وضيوف دور رعاية المسنين”.

وذكّر رئيس الـ(CSS) بأنه “بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية، من المتوقع أن تكون فعالية اللقاح في حدود 95٪، حتى لو سمح لنا الوقت والمراقبة الدقيقة بتحديد المدة التي تستغرقها المناعة للبدء بالعمل”.