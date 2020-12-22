ماتاريلا: بعثاتنا العسكرية في الخارج مصدر فخر لايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس جمهورية ايطاليا، سيرجو ماتاريلا بعثات بلاده العسكرية العاملة في الخارج للمساهمة في عمليات حفظ السلام بأنها مصدر “فخر لايطاليا” على المستوى الدولي.

وأشار ماتاريلا، مهنئا قوات بلاده المرابطة في الخارج بأعياد الميلاد، الى أن هناك “أكثر من خمسة آلاف جندي منخرطون في 35 مهمة وعملية”، تقدم عبرها “إيطاليا مساهمة بالغة الأهمية في الالتزام الدولي بتهدئة واستقرار ودعم السكان العزل ومكافحة الإرهاب العابر للحدود الوطنية وفي أنشطة الردع، في إطار المنظمات والمبادرات الدولية والمتعددة الأطراف، التي تشارك فيها بلادنا”.

واضاف رأس الدولة الايطالية: “هذه المساهمة يتم التعبير عنها بالأصول العسكرية والقدرات التشغيلية ، ولكن قبل كل شيء في شكل خبرة ومهنية وإنسانية كبيرة”. وقال ماتاريلا “الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي يعترف بجهدنا ويقدر قيمته باستمرار. فالقدرة على الجمع بين القيم والشجاعة مع الكرم والتعاطف، هي خاصية تحظى بإعجاب دائم في قواتنا المسلحة وسبب فخر ببلادنا على المستوى الدولي . وهذا يزيد من هيبة ومكانة إيطاليا”.