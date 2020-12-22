ايطاليا: توافق بين دول مجموعة السبع على رفع التنسيق لمواجهة فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت ايطاليا على لسان وزير الصحة، روبرتو سبيرانتسا الدعوة لتكاتف مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من أجل التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت مذكرة صدرت عن وزارة الصحة الايطالية، الى أن سبيرانتسا، نوه بأنه، خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء صحة دول المجموعة اليوم الثلاثاء “تم التوافق على الحاجة إلى أقصى قدر من التنسيق الدولي بشأن تطور الوباء، أيضًا في ضوء تحور الفيروس، الذي ظهر في بريطانيا” مؤخرا. وقال الوزير الايطالي، على هامش اللقاء “بالعمل سوياً فقط، يمكننا مواجهة هذا التحدي والفوز به”.