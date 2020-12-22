وكالة الدواء الايطالية تجيز لقاح فايزر-بيونتك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وكالة الدواء الإيطالية (Aifa) أنها أجازت استخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لوباء فيروس كورونا على المستوى الوطني للأشخاص فوق الـ 16عاما، وذلك غداة قرار مماثل صدر عن نظيرتها الاوروبية والذي تلته موافقة رسمية من جانب المفوضية الأوروبية.

وأكد المدير العام للوكالة نيكولا ماغريني، أن اللقاح سيوفر للجميع مجانا وسوف يتم اطلاق برنامج إعلامي لازالة الشكوك بشأن فعالية وأمان اللقاح، مشيرا خلال مؤتمر صحفي الى أن “الحمل والرضاعة الطبيعية ليستا موانع مطلقة” لتلقي جرعات اللقاح “لأن الفوائد المحتملة تفوق المخاطر”.

وشدد مدير الوكالة على أن الضوء الاخضر للقاح “لم يكن تحصيل حاصل” بعد موافقة وكالة الدواء الاوروبية، “كما طلب منا ذلك وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا”.

وقد أعلنت السلطات الايطالية أنها ستبدأ حملة التطعيم الوطنية في يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الجاري بمستشفى بالعاصمة روما، والتي اسندت الى الجيش عملياتها اللوجستية كنقل وتخزين وتوزيع اللقاح.