حماس: توقيع رئيس وزراء المغرب على الاتفاق مع إسرائيل “خذلان كبير”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبرت حركة (حماس) الفلسطينية إن توقيع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه “خذلان كبير”.

والعثماني هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق في تغريدة على موقع (تويتر)، اليوم الأربعاء، “نرفض وبشدة توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا والكيان الصهيوني..إنها خطوة مستنكرة لا تعبر عن الشعب المغربي الأصيل ومواقفه المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية”.

وأضاف: “أصابنا خذلان كبير بتوقيع سعد الدين العثماني (رئيس الحكومة المغربية) للاتفاق، والذي كنا نأمل منه اتخاذ موقف تاريخي مشرف”.

أما القيادي في الحركة، سامي أبو زهري فقال في بيان “إننا نعبر عن استيائنا من توقيع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني للاتفاق، وسقطة كبيرة لحزب العدالة والتنمية”.

ودعا أبو زهري حزب العدالة والتنمية إلى “تصحيح هذا الخلل حفاظا على مكانة المغرب وتاريخ الحزب”.

ووقع رئيس الحكومة المغربية، الثلاثاء، على اعلان مغربي-إسرائيلي –أمريكي مشترك يتضمن تطبيعا كاملا للعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل

وتم توقيع الاعلان المشترك من طرف رئيس الحكومة المغربية العثماني ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.