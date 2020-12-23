البطريركية الكلدانية: قداس ليلة عيد الميلاد تنقله قناة العراقية مباشرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قالت بطريركية بابل للكلدان إن صاحب الغبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو سيحتفل مع معاونيه الأساقفة بقداس ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية مار يوسف بحي الكرادة (شرق بغداد)، وذلك عند الساعة 8:30 من مساءً يوم الخميس 24 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وذكر موقع البطريركية (مار أدّي) أن “القداس ستحضره شخصيات رسمية ودبلوماسية ورجال دين”، كما “سيتم نقله بشكل مباشر على قناة العراقية الرسمية”، وأنه “ليس صحيحاً ما نُشر عن فرض حظر التجوال وهو أمر قد نفتهُ الحكومة أيضا”.

واختتمت البطريركية بالقول: “عيد ميلاد مبارك وسلام للعراق والرجاء الصالح للعراقيين”.