مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: العلاقات مع المغرب تتقدم سريعًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات إن العلاقات مع المغرب تتقدم سريعًا وستكون كاملة.

وقال بُعيد عودة الوفد الإسرائيلي من المغرب: “أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على شرف ترأس الوفد الإسرائيلي إلى المغرب. لقد عدنا هذا الصباح من زيارة ناجحة للغاية في الرباط، والتي كانت تأتي بعد إعلان إقامة العلاقات بين الدولتين بأقل من أسبوعين”.

وأضاف: “وسيتم افتتاح ممثلية مغربية رسمية في تل أبيب في غضون أسبوعين تقريبًا وقد أبرمنا بالفعل اتفاقيات أولية تُعنى ببدء صب مضمون حقيقي في التعاون بين الدولتين”.

وتابع: “إن العلاقات مع المغرب تتقدم سريعًا وستكون كاملة، وراسخة، ووطيدة، ودافئة وودية جدًا”.

وأمس في العاصمة المغربية الرباط، أبرم ممثلون عن الدولتين عدة اتفاقيات في مواضيع مختلفة منها الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخدمية، والتعاون في مجال المياه، والتعاون في مجالات الأموال والاستثمارات فضلاً عن اتفاقية أخرى لإقامة التعاون في مجال الطيران المدني والرحلات الجوية المباشرة بين الدولتين.