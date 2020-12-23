نتنياهو: كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا شديدا لإيران

وقال في إطار مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي: “نواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريًا في سورية. ولن نتساهل مع هذا الأمر، كما ولن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سورية وفي لبنان وفي أي مكان آخر”.

وأضاف: “لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا نستخفّ بالتهديدات الموجّهة إلينا، ومع ذلك إنها لا تردعنا”.

وتابع نتنياهو: “إن السياسة التي نتخذها واضحة ومتسقة ومفادها أن كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة. وفي وجه الخطر فإن سلاح الجو جاهز للعمل بقوة وعلى أي مدى وأي ساحة وضد أي هدف. وبالتزامن مع ذلك تطرأ مستجدات إيجابية بل إيجابية للغاية على المملكة الجوية للشرق الأوسط وهي إسرائيل”.

ومن جهة ثانية قال نتنياهو: “في غضون أربعة أشهر توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام وتطبيع مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والآن مع المغرب أيضًا، مما يغيّر ملامح الطيران المدني ويعني مزيدًا من الرحلات والمسارات الجوية، وإلى المزيد من البلدان”.

وأضاف: “وقد صنعنا أمس التاريخ مجددًا بتسيير أول رحلة جوية رسمية ومباشرة من مطار بن غوريون الدولي إلى العاصمة المغربية الرباط”. وخلص نتنياهو الى القول “إن هدفنا هو ضمان التفوّق الجوي الإسرائيلي دومًا من خلال العمل على تعزيز الميزة النوعية والقوة الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة إسرائيل”.